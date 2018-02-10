Быков: дискредитировал себя не только CAS, но и МОК в целом

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции российских спортсменов на недопуск к Играм в Пхёнчхане.

«Я считаю, что дискредитировал себя не только CAS, но и Международный олимпийский комитет в целом. Вообще весь спорт дискредитирован сейчас. Одним спортсменам, которые раньше принимали допинг, разрешено участие. Другие вообще на препаратах медицинских. Я понимаю, что есть момент, бывает, когда это разрешено, но это входит в систему: у кого-то астма, у кого-то ещё что-то. Сейчас вообще во что верить?», — приводит слова Быкова РИА Новости.

Он отметил, что до последнего верил, что российских спортсменов допустят до Олимпиады в Пхёнчхане.

«Я верил в светлое, в справедливость. Ни в какие рамки не лезет то, что теперь наши спортсмены должны доказывать, что они чистые. Все боятся просто. Это такая болезнь, она заразная. Один заразил другого — и всё, пошло. Боязнь — это политическое давление», — добавил специалист.

Ранее стало известно, что CAS отклонил апелляции российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпиаде в Пхёнчхане.