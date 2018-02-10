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Корейские болельщики разочарованы отсутствием Виктора Ана на Олимпиаде в Пхёнчхане

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Корейские любители шорт-трека рассказали спецкору RT, как относятся к отсутствию на Олимпиаде российского спортсмена Виктора Ана, ранее выступавшего за Южную Корею под именем Ан Хён Су.
Корейские болельщики разочарованы отсутствием Виктора Ана на Олимпиаде в Пхёнчхане
  • Виктор Ан
  • РИА Новости

«Мне нравится Ан Хён Су. Я бы поддерживал его, если бы ему разрешили выступать. Не знаю, почему его нет здесь», — сказал Чха Сын Хан. 

Другой болельщик, Чхэ У Сык, рассказал, что разочарован отсутствием Ана на ОИ.

«Я хотел бы увидеть Виктора Ана. Я разочарован. Я бы поддерживал его так же, как и других корейцев. Он бы занял первое место», — сказал он. 

Виктор Ан не получил приглашение на участие от Международного олимпийского комитета, его апелляция в Спортивный арбитражный суд была отклонена. 

Ранее американский болельщик, развернувший флаг России на церемонии открытия Олимпийских игр, дал интервью RT.

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