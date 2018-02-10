Корейские болельщики разочарованы отсутствием Виктора Ана на Олимпиаде в Пхёнчхане

Корейские любители шорт-трека рассказали спецкору RT, как относятся к отсутствию на Олимпиаде российского спортсмена Виктора Ана, ранее выступавшего за Южную Корею под именем Ан Хён Су.

«Мне нравится Ан Хён Су. Я бы поддерживал его, если бы ему разрешили выступать. Не знаю, почему его нет здесь», — сказал Чха Сын Хан.

Другой болельщик, Чхэ У Сык, рассказал, что разочарован отсутствием Ана на ОИ.

«Я хотел бы увидеть Виктора Ана. Я разочарован. Я бы поддерживал его так же, как и других корейцев. Он бы занял первое место», — сказал он.

Виктор Ан не получил приглашение на участие от Международного олимпийского комитета, его апелляция в Спортивный арбитражный суд была отклонена.

Ранее американский болельщик, развернувший флаг России на церемонии открытия Олимпийских игр, дал интервью RT.