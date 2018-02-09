Шорт-трекист Ан: мне не важно, ехать или не ехать на ОИ, после того как меня не пригласили
Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан прокомментировал свой недопуск на зимние ОИ-2018 в южнокорейском Пхёнчхане.
- Виктор Ан
- РИА Новости
«Жалко, что они отказали без причины. Конечно, Олимпиада — это очень особенное событие. Но всё равно мне не важно, ехать или не ехать на Олимпиаду, после того как они решили меня не приглашать. Конечно, буду болеть за нашу команду и поддерживать её», — приводит слова Ана «Спорт-Экспресс».
Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпиаде в Пхёнчхане.
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