Шорт-трекист Ан: мне не важно, ехать или не ехать на ОИ, после того как меня не пригласили

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Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан прокомментировал свой недопуск на зимние ОИ-2018 в южнокорейском Пхёнчхане.
Шорт-трекист Ан: мне не важно, ехать или не ехать на ОИ, после того как меня не пригласили
  • Виктор Ан
  • РИА Новости

«Жалко, что они отказали без причины. Конечно, Олимпиада — это очень особенное событие. Но всё равно мне не важно, ехать или не ехать на Олимпиаду, после того как они решили меня не приглашать. Конечно, буду болеть за нашу команду и поддерживать её», — приводит слова Ана «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпиаде в Пхёнчхане.

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