Посол России в Южной Корее: южнокорейцы разочарованы неприглашением Виктора Ана

Посол России в Южной Корее Александр Тимонин заявил, что южнокорейские любители спорта следят за выступлениями российского шорт-трекиста Виктора Ана.

«Виктор Ан широко известен в Южной Корее под именем Ан Хён Су. Несмотря на то что в последние годы он выступает под российским флагом, все любители спорта Южной Кореи помнят этого выдающегося спортсмена и пристально следят за его спортивными достижениями», — приводит слова Тимонин ТАСС.

Посол также рассказал, что корейцы остались разочарованными решением Международного олимпийского комитета (МОК) не пригласить Виктора Ана на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

«Многие корейцы собирались посетить соревнования по шорт-треку именно из-за предполагавшегося участия в них Ана. Решение МОК о его отстранении от Олимпиады вызвало у местных болельщиков огромное разочарование», — сказал Тимонин.

Ранее МОК отреагировал на письмо российского шорт-трекиста Виктора Ана президенту организации Томасу Баху.