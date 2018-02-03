Российские биатлонистки прибыли на предолимпийский сбор в Южную Корею

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Российские биатлонистки Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева прибыли на предолимпийский сбор в южнокорейский город Пхёнчхан, где пройдут Олимпийские игры 2018 года.

Девушки опубликовали фотографии, в описании к которым пожаловались на холод.

«Приходим в адекватное состояние после перелёта. Холодно», — написала Кайшева в своём Instagram.

«Погода — -14 °С! Всем привет из Кореи!» — подписала фото Акимова.

Первый старт на Олимпиаде-2018 у женщин запланирован на 10 февраля.

Ранее сообщалось, что россиянка Валерия Васнецова одержала победу в спринте на чемпионате Европы среди юниоров, который проходит в словенском городе Поклюка.

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