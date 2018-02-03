Россиянка Васнецова завоевала золото на юниорском ЧЕ по биатлону в спринте, Шевнина — вторая

Россиянка Валерия Васнецова одержала победу в спринте на чемпионате Европы среди юниоров, который проходит в словенском городе Поклюка.

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Васнецова показала время 25 минут 12,2 секунды. Серебро завоевала ещё одна российская биатлонистка, Полина Шевнина (+20,9 секунды). Третьей стала француженка Софи Шово (+38,6 секунды). Ранее россиянин Александр Логинов стал победителем гонки преследования на 12,5 км на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в итальянском Валь-Мартелло.