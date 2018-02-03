Россиянка Васнецова завоевала золото на юниорском ЧЕ по биатлону в спринте, Шевнина — вторая

Короткая ссылка
Россиянка Валерия Васнецова одержала победу в спринте на чемпионате Европы среди юниоров, который проходит в словенском городе Поклюка.
Россиянка Васнецова завоевала золото на юниорском ЧЕ по биатлону в спринте, Шевнина — вторая
  • globallookpress.com
  • © Loskot Jaroslav

Васнецова показала время 25 минут 12,2 секунды.

Серебро завоевала ещё одна российская биатлонистка, Полина Шевнина (+20,9 секунды). Третьей стала француженка Софи Шово (+38,6 секунды).

Ранее россиянин Александр Логинов стал победителем гонки преследования на 12,5 км на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в итальянском Валь-Мартелло.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Биатлон
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru