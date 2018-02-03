Российский биатлонист Логинов выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU в Италии

Россиянин Александр Логинов стал победителем гонки преследования на 12,5 км на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в итальянском Валь-Мертелло.

Дистанцию гонки Логинов, допустивший один промах на четырёх огневых рубежах, преодолел за 34 минуты 15,7 секунды, опередив ближайших преследователей — россиянина Дмитрия Малышко и норвежца Хеварда Богетвейта — более чем на две минуты.

Ранее сообщалось, что Логинов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU в Италии.