Российский биатлонист Логинов выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU в Италии

Короткая ссылка
Россиянин Александр Логинов стал победителем гонки преследования на 12,5 км на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в итальянском Валь-Мертелло.
Российский биатлонист Логинов выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU в Италии
  • Александр Логинов
  • globallookpress.com
  • © Sergei Stepanov

Дистанцию гонки Логинов, допустивший один промах на четырёх огневых рубежах, преодолел за 34 минуты 15,7 секунды, опередив ближайших преследователей — россиянина Дмитрия Малышко и норвежца Хеварда Богетвейта — более чем на две минуты.

Ранее сообщалось, что Логинов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU в Италии.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Биатлон Зимние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru