Российский биатлонист Логинов выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU в Италии
Россиянин Александр Логинов стал победителем гонки преследования на 12,5 км на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в итальянском Валь-Мертелло.
- Александр Логинов
- globallookpress.com
- © Sergei Stepanov
Дистанцию гонки Логинов, допустивший один промах на четырёх огневых рубежах, преодолел за 34 минуты 15,7 секунды, опередив ближайших преследователей — россиянина Дмитрия Малышко и норвежца Хеварда Богетвейта — более чем на две минуты.
Ранее сообщалось, что Логинов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU в Италии.
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