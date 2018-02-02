Россиянин Логинов одержал победу в спринте на этапе Кубка IBU
Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в итальянском городе Валь-Мартелло.
На дистанции 10 км он показал результат 25 минут 31,2 секунды.
На втором месте оказался представитель Норвегии Фредрик Йесбакк с отставанием в 1 минуту 12,8 секунды
Третьим финишировал француз Симон Фуркад (+1 минута 20,2 секунды).
Ранее сообщалось, что россиянка Сливко выиграла спринт на этапе Кубка IBU по биатлону.
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