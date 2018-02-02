Россиянин Логинов одержал победу в спринте на этапе Кубка IBU

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Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в итальянском городе Валь-Мартелло.

На дистанции 10 км он показал результат 25 минут 31,2 секунды.

На втором месте оказался представитель Норвегии Фредрик Йесбакк с отставанием в 1 минуту 12,8 секунды

Третьим финишировал француз Симон Фуркад (+1 минута 20,2 секунды).

Ранее сообщалось, что россиянка Сливко выиграла спринт на этапе Кубка IBU по биатлону.

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