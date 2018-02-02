Россиянка Сливко выиграла спринт на этапе Кубка IBU по биатлону

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Российская биатлонистка Виктория Сливко одержала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в итальянском городе Валь-Мартелло.

На дистанции 7,5 км Сливко показала результат 25 минут 14,9 секунды.

Другая представительница России — Анастасия Загоруйко — отстала от Сливко на 20 секунд и заняла второе место.

На третьей позиции расположилась француженка Энора Латюльер.

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Халили стал чемпионом Европы в индивидуальной гонке.

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