Российский биатлонист Халили стал чемпионом Европы в индивидуальной гонке
Россиянин Саид Халили победил в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате Европы среди юниоров, который проходит в словенском городе Поклюке.
Халили показал время 41 минута 36,7 секунды.
Серебро завоевал ещё один российский биатлонист, Василий Томшин (+ 1 минута 3,7 секунды). Третьим стал чех Витеслав Хорниг (+ 1 минута 40,3 секунды).
Ранее сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету на ЧЕ среди юниоров.
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