Сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету на ЧЕ среди юниоров

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Сборная России по биатлону одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате Европы среди юниоров, который проходит в словенском городе Поклюке.

В состав команды входили Полина Шевнина, Валерия Васнецова, Василий Томшин и Игорь Малиновский. Спортсмены показали результат 1 час 15 минут 32 секунды.

На втором месте расположились представители Италии (+ 2 минуты 19 секунд), на третьем — поляки (+ 3 минуты 13,7 секунды).

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет позволил Бьорндалену войти в тренерский штаб сборной Белоруссии на ОИ-2018.

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