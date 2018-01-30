МОК позволил Бьорндалену войти в тренерский штаб сборной Белоруссии на ОИ-2018
Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален получил разрешение от Международного олимпийского комитета (МОК) войти в тренерский штаб сборной Белоруссии по биатлону на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.
- Уле-Эйнар Бьорндален
- globallookpress.com
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белорусской федерации биатлона (БФБ) Викторию Тарасевич.
По её словам, функционал Бьорндалена в составе делегации будет определён позднее.
Ранее сообщалось, что Бьорндален может поехать на ОИ-2018 в составе сборной Белоруссии.
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