МОК позволил Бьорндалену войти в тренерский штаб сборной Белоруссии на ОИ-2018

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален получил разрешение от Международного олимпийского комитета (МОК) войти в тренерский штаб сборной Белоруссии по биатлону на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

Уле-Эйнар Бьорндален

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