МОК позволил Бьорндалену войти в тренерский штаб сборной Белоруссии на ОИ-2018

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Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален получил разрешение от Международного олимпийского комитета (МОК) войти в тренерский штаб сборной Белоруссии по биатлону на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.
МОК позволил Бьорндалену войти в тренерский штаб сборной Белоруссии на ОИ-2018
  • Уле-Эйнар Бьорндален
  • globallookpress.com
  • © imago sportfotodienst

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белорусской федерации биатлона (БФБ) Викторию Тарасевич.

По её словам, функционал Бьорндалена в составе делегации будет определён позднее.

Ранее сообщалось, что Бьорндален может поехать на ОИ-2018 в составе сборной Белоруссии.

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