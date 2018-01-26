Бьорндален может поехать на ОИ-2018 в составе сборной Белоруссии

Генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона (БФБ) Анатолий Стромский сообщил, что норвежец Уле-Эйнар Бьорндален может поехать в составе сборной Белоруссии на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

«БФБ подала заявку в Международный олимпийский комитет на включение Бьорндалена в состав делегации сборной Беларуси по биатлону на Игры в Пхёнчхане. Ответа ещё не получили, но надеемся, что он будет положительным. Инициатива исходила от руководства БФБ», — цитирует Стромского БЕЛТА.

Восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален не смог отобраться в составе сборной Норвегии на ОИ-2018.

Бьорндален является мужем трёхкратной олимпийской чемпионки по биатлону белоруски Дарьи Домрачевой.

Ранее Бьорндален прокомментировал своё решение о пропуске чемпионата Европы в итальянском Риднау.