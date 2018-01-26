Бьорндален может поехать на ОИ-2018 в составе сборной Белоруссии
- globallookpress.com
- © Sven Hoppe
«БФБ подала заявку в Международный олимпийский комитет на включение Бьорндалена в состав делегации сборной Беларуси по биатлону на Игры в Пхёнчхане. Ответа ещё не получили, но надеемся, что он будет положительным. Инициатива исходила от руководства БФБ», — цитирует Стромского БЕЛТА.
Восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален не смог отобраться в составе сборной Норвегии на ОИ-2018.
Бьорндален является мужем трёхкратной олимпийской чемпионки по биатлону белоруски Дарьи Домрачевой.
Ранее Бьорндален прокомментировал своё решение о пропуске чемпионата Европы в итальянском Риднау.