Тренер российских биатлонисток: иногда желание стрелять в ноль зашкаливает и мешает

Короткая ссылка
Тренер женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов выразил мнение, что более эффективно работать на огневых рубежах его подопечным мешают психологические проблемы.

«Екатерина Юрлова-Перхт говорит, что все сложности, которые возникают у неё на стрельбе, в первую очередь психологического плана. Технически исполнение выстрела у неё хорошее, и она всегда может стрелять чисто. Но иногда наше желание стрелять в ноль зашкаливает и мешает», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По словам Коновалова, если бы Юрлова не допустила ошибок при стрельбе, то могла бы войти в пятёрку лучших по итогам гонки преследования на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Ранее сообщалось, что немка Лаура Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Биатлон Зимние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru