Тренер российских биатлонисток: иногда желание стрелять в ноль зашкаливает и мешает

Тренер женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов выразил мнение, что более эффективно работать на огневых рубежах его подопечным мешают психологические проблемы.

«Екатерина Юрлова-Перхт говорит, что все сложности, которые возникают у неё на стрельбе, в первую очередь психологического плана. Технически исполнение выстрела у неё хорошее, и она всегда может стрелять чисто. Но иногда наше желание стрелять в ноль зашкаливает и мешает», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По словам Коновалова, если бы Юрлова не допустила ошибок при стрельбе, то могла бы войти в пятёрку лучших по итогам гонки преследования на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Ранее сообщалось, что немка Лаура Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.