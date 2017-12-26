Лукашенко: главы стран СНГ категорически не приемлют подобное отношение к российским спортсменам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главы стран СНГ считают неприемлемым отношение к российским спортсменам в свете решения Международного олимпийского комитета (МОК) об участии на Олимпиаде 2018 года.

«Мы переживаем многие проблемы, которые переживают в России. Допустим, проблема, на которую очень болезненно и остро отреагировало российское общество, — вопрос Олимпиады, которая пройдёт в Южной Корее. Вы знаете нашу позицию, с нами солидарны главы государств, присутствующие здесь. Мы категорически не приемлем подобное отношение к российским спортсменам, к России», — приводит ТАСС слова Лукашенко, сказанные в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ.

Он отметил, что подкожные действия в плане допинга недопустимы, но применять меры нужно к тем, кто его употребляет.

«А если за руку не поймали, не пойман — не вор, нечего трубить на весь мир и применять подобные санкции», — добавил глава Белоруссии.

5 декабря МОК принял решение отстранить Россию от участия в зимних ОИ-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых подали в CAS апелляции на отстранение от ОИ-2018.