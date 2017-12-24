В команде Ковалёва допускают возможность боёв с Бетербиевым и Биволом

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Глава промоутерской компании Кэти Дува сообщила, что в команде чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе россиянина Сергея Ковалёва рассматривают возможность проведения поединков с его соотечественниками — чемпионами мира Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Сергей начинает возвращать назад свои титулы, поэтому мы рассматриваем в будущем поединки против Бетербиева и Бивола», — приводит её слова ТАСС.

Дува отметила, что Ковалёв на данный момент готовится к защите титула WBO в бою против россиянина Игоря Михалкина. Поединок состоится 3 марта, в андеркарте за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) сразятся кубинец Салливан Баррера и Дмитрий Бивол.

Ранее Ковалёв прокомментировал возможный поединок с Биволом.

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