Дубль Роналду помог Португалии разгромить Ирландию в товарищеском матче

Сборная Португалии обыграла команду Ирландии в товарищеском матче, который 11 июня прошёл в городе Авейру.

Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

На 19-й минуте Жоау Феликс открыл счёт, а затем на 50-й и 60-й минуте дублем отметился Криштиану Роналду, для которого эти забитые мячи стали 129-м и 130-м в футболке сборной соответственно.

Стоит отметить, что для Роналду этот матч стал 1226-м на высшем уровне, что является мировым рекордом.

На Евро-2024 португальцы попали в группу F вместе с Грузией, Чехией и Турцией.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Ранее Роналду назвал свою главную цель на предстоящий сезон.