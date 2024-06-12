Дубль Роналду помог Португалии разгромить Ирландию в товарищеском матче
Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.
На 19-й минуте Жоау Феликс открыл счёт, а затем на 50-й и 60-й минуте дублем отметился Криштиану Роналду, для которого эти забитые мячи стали 129-м и 130-м в футболке сборной соответственно.
Стоит отметить, что для Роналду этот матч стал 1226-м на высшем уровне, что является мировым рекордом.
На Евро-2024 португальцы попали в группу F вместе с Грузией, Чехией и Турцией.
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
Ранее Роналду назвал свою главную цель на предстоящий сезон.