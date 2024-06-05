Роналду назвал свою главную цель на предстоящий сезон

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился своими планами на следующий сезон.

«Моя главная цель — оставаться таким же, быть тем же Криштиану, каким вы видели меня в этом сезоне, делать всё, что в моих силах, и достигать целей с «Аль-Насром» и сборной Португалии», — цитирует Роналду Goal.

В сезоне-2023/24 португалец принял участие в 45 матчах, забил 44 гола и сделал 13 результативных передач. В настоящий момент игрок готовится принять участие в чемпионате Европы — 2024 со сборной Португалии.

Ранее сообщалось, что Роналду тепло отреагировал на трансфер Килиана Мбаппе в «Реал».