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Роналду стал абсолютным мировым рекордсменом по количеству матчей на высшем уровне

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Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду установил абсолютный мировой рекорд по количеству проведённых матчей на высшем уровне.

На данный момент Роналду принимает участие в игре между сборными Португалии и Ирландии.

Как сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS), эта игра стала 1226-й для португальца на высшем уровне.

Предыдущий рекорд принадлежал экс-вратарю сборной Бразилии и «Сан-Паулу» Рожерио Сени, у которого на счету 1225 матчей.

Ранее сообщалось, что комментарий Роналду под постом Мбаппе стал самым популярным в истории соцсетей.

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