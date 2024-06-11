Роналду стал абсолютным мировым рекордсменом по количеству матчей на высшем уровне

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду установил абсолютный мировой рекорд по количеству проведённых матчей на высшем уровне.

На данный момент Роналду принимает участие в игре между сборными Португалии и Ирландии.

Как сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS), эта игра стала 1226-й для португальца на высшем уровне.

Предыдущий рекорд принадлежал экс-вратарю сборной Бразилии и «Сан-Паулу» Рожерио Сени, у которого на счету 1225 матчей.

Ранее сообщалось, что комментарий Роналду под постом Мбаппе стал самым популярным в истории соцсетей.