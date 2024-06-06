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Комментарий Роналду под постом Мбаппе стал самым популярным в истории соцсетей

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Комментарий нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду под постом Килиана Мбаппе о переходе в «Реал» стал самым популярным в истории соцсетей.
Комментарий Роналду под постом Мбаппе стал самым популярным в истории соцсетей
  • Gettyimages.ru

3 июня испанский клуб объявил о переходе француза, после чего игрок опубликовал пост об этом. Роналду под публикацией написал: «Не терпится увидеть, как ты зажигаешь на «Бернабеу».

Комментарий Роналду набрал более 4,8 млн отметок «нравится».

Мбаппе присоединился к мадридскому клубу на правах свободного агента. Соглашение между сторонами подписано до 2029 года.

Ранее Роналду назвал свою главную цель на предстоящий сезон.

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