Комментарий Роналду под постом Мбаппе стал самым популярным в истории соцсетей
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3 июня испанский клуб объявил о переходе француза, после чего игрок опубликовал пост об этом. Роналду под публикацией написал: «Не терпится увидеть, как ты зажигаешь на «Бернабеу».
Комментарий Роналду набрал более 4,8 млн отметок «нравится».
Мбаппе присоединился к мадридскому клубу на правах свободного агента. Соглашение между сторонами подписано до 2029 года.
Ранее Роналду назвал свою главную цель на предстоящий сезон.