Комментарий Роналду под постом Мбаппе стал самым популярным в истории соцсетей

Комментарий нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду под постом Килиана Мбаппе о переходе в «Реал» стал самым популярным в истории соцсетей.

3 июня испанский клуб объявил о переходе француза, после чего игрок опубликовал пост об этом. Роналду под публикацией написал: «Не терпится увидеть, как ты зажигаешь на «Бернабеу».

Комментарий Роналду набрал более 4,8 млн отметок «нравится».

Мбаппе присоединился к мадридскому клубу на правах свободного агента. Соглашение между сторонами подписано до 2029 года.

Ранее Роналду назвал свою главную цель на предстоящий сезон.