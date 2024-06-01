Гризманн признался, что сборной Франции будет не хватать Погба на Евро-2024

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн назвал футболиста, которого будет не хватать в национальной команде на чемпионате Европы 2024 года в Германии.

«Нам будет не хватать силы Погба, его жизнерадостности и воли к победе. Он был отличным лидером в раздевалке, и очень грустно, что его нет с нами», — цитирует Гризманна сайт Альфредо Педуллы.

11 сентября 2023 года стало известно, что Погба временно дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы, в которой обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Проба была сдана после матча «Удинезе» — «Ювентус» в августе. Вещество нельзя принимать без терапевтического исключения.

В феврале появилась информация о том, что футболиста дисквалифицировали на четыре года за допинг.

Ранее сообщалось, что Погба дебютирует в кино в роли футбольного тренера.