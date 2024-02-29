Repubblica: игрок «Ювентуса» Погба дисквалифицирован на четыре года за допинг

Футболиста туринского «Ювентуса» и сборной Франции Поля Погба дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Суд не внял доводам защиты спортсмена о случайном попадании запрещённого вещества в организм, сообщает la Repubblica.

11 сентября стало известно, что футболист временно дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы, в которой обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Проба была сдана после матча «Удинезе» — «Ювентус» в августе. Вещество нельзя принимать без терапевтического исключения.

Ранее сообщалось, что Погба в летнее трансферное окно, скорее всего, покинет туринский клуб .