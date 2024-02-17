Tuttosport: Погба покинет «Ювентус» летом
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Как сообщает Tuttosport, итальянская команда не рассчитывает на французского хавбека.
11 сентября стало известно, что футболист временно дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы, в которой обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Проба была сдана после матча «Удинезе» — «Ювентус» в августе. Вещество нельзя принимать без терапевтического исключения.
Ранее агент защитника «Локомотива» Фассона сообщил об интересе к футболисту со стороны «Ювентуса».