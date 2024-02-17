Tuttosport: Погба покинет «Ювентус» летом

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба, скорее всего, покинет туринский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Tuttosport, итальянская команда не рассчитывает на французского хавбека.

11 сентября стало известно, что футболист временно дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы, в которой обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Проба была сдана после матча «Удинезе» — «Ювентус» в августе. Вещество нельзя принимать без терапевтического исключения.

Ранее агент защитника «Локомотива» Фассона сообщил об интересе к футболисту со стороны «Ювентуса».