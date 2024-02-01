Агент защитника «Локомотива» Фассона сообщил об интересе к футболисту со стороны «Ювентуса»

Ильдемир Лопес, агент защитника «Локомотива» Лукаса Фассона, высказался об интересе «Ювентуса» и «Милана» к своему клиенту.

«Помимо «Милана» в Италии Лукасом интересуется «Ювентус», но также есть интерес со стороны «Фламенго» и «Коринтианса». Но политическая ситуация очень затрудняет работу, многие итальянские клубы в данный момент не хотят работать на российском рынке», — цитирует Лопеса «Матч ТВ».

Игрок выступает за московский клуб с 2022 года. В текущем сезоне Фассон провёл за команду 22 матча и сделал одну результативную передачу. Его соглашение с клубом действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €3,5 млн.

«Локомотив» в следующем контрольном матче сыграет 4 февраля с казахстанским «Кайратом».

Ранее сообщалось, что «Зенит» не отказался от идеи трансфера Тикнизяна из «Локомотива» и пытается продолжить диалог с игроком.