«Чемпионат»: «Зенит» не отказался от идеи трансфера Тикнизяна, но игрок не хочет вести переговоры

«Зенит» не отказался от идеи трансфера Наира Тикнизяна из «Локомотива» и пытается продолжить диалог с игроком.

По информации «Чемпионата», сам игрок не планирует возвращаться к переговорам и считает эту главу для себя закрытой.

Как сообщил источник RT, трансфер сорвался, потому что 24-летний армянин хотел получать в «Зените» 16 млн рублей в месяц плюс подъёмные. В петербургском клубе были готовы платить защитнику 10 млн рублей.

В нынешнем сезоне Тикнизян забил восемь мячей и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее Геннадий Орлов заявил, что Тикнизян усилил бы «Зенит».