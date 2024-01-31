«Чемпионат»: «Зенит» не отказался от идеи трансфера Тикнизяна, но игрок не хочет вести переговоры
- РИА Новости
По информации «Чемпионата», сам игрок не планирует возвращаться к переговорам и считает эту главу для себя закрытой.
Как сообщил источник RT, трансфер сорвался, потому что 24-летний армянин хотел получать в «Зените» 16 млн рублей в месяц плюс подъёмные. В петербургском клубе были готовы платить защитнику 10 млн рублей.
В нынешнем сезоне Тикнизян забил восемь мячей и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.
Ранее Геннадий Орлов заявил, что Тикнизян усилил бы «Зенит».