Орлов считает, что Тикнизян усилил бы «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о сорвавшемся трансфере защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Сорвавшийся трансфер Тикнизяна? Не знаю, что там на самом деле произошло. Не особо верю в то, что всё упирается в зарплату. Семак на него рассчитывал. Тикнизян себя хорошо проявил осенью. Активный. Он бы усилил «Зенит», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Как сообщил источник RT, 24-летний армянин хотел получать в «Зените» 16 млн рублей в месяц плюс подъёмные. В петербургском клубе были готовы платить защитнику 10 млн рублей.

В нынешнем сезоне Тикнизян забил восемь мячей и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее Александр Горшков допустил, что трансфер Тикнизяна может сорваться.