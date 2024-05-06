Le Parisien: Погба дебютирует в кино в роли футбольного тренера

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба сыграл роль в кино.

Как сообщает Le Parisien, французская комедия «4 нуля» выйдет на экраны в апреле 2025 года. Одну из ролей в фильме исполнил Погба — он сыграл тренера молодых футболистов.

11 сентября 2023 года стало известно, что футболист временно дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы, в которой обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Проба была сдана после матча «Удинезе» — «Ювентус» в августе. Вещество нельзя принимать без терапевтического исключения.

В феврале появилась информация о том, что Погба дисквалифицировали на четыре года за допинг.

Ранее сообщалось, что Погба в летнее трансферное окно, скорее всего, покинет «Ювентус».