Тарпищев считает, что Медведев может выбыть на длительный срок из-за травмы
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«Медведев хорошо играл в Мадриде, и я думал, что он будет в финале. К сожалению, он получил травму. Надеюсь, всё обойдётся, но если травма серьёзная — приводящая, это надолго», — цитирует Тарпищева ТАСС.
2 мая стало известно, что Медведев принял решение сняться с матча 1/4 финала турнира после первого сета, в котором он проиграл чеху Иржи Легечке со счётом 4:6.
Ранее Медведев заявил, что не может оценить степень серьёзности травмы бедра.