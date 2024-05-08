Тарпищев считает, что Медведев может выбыть на длительный срок из-за травмы

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о травме россиянина Даниила Медведева.

«Медведев хорошо играл в Мадриде, и я думал, что он будет в финале. К сожалению, он получил травму. Надеюсь, всё обойдётся, но если травма серьёзная — приводящая, это надолго», — цитирует Тарпищева ТАСС.

2 мая стало известно, что Медведев принял решение сняться с матча 1/4 финала турнира после первого сета, в котором он проиграл чеху Иржи Легечке со счётом 4:6.

Ранее Медведев заявил, что не может оценить степень серьёзности травмы бедра.