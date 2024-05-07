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The Athletic: «Ноттингем» проиграл апелляцию по делу о снятии с клуба четырёх очков

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«Ноттингем» проиграл апелляцию по делу о снятии четырёх очков в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу за финансовые нарушения.
The Athletic: «Ноттингем» проиграл апелляцию по делу о снятии с клуба четырёх очков
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает The Athletic.

Сообщалось, что «Ноттингем» нарушил правило, по которому клубы, выступающие в АПЛ, не должны фиксировать убытки больше 105 млн фунтов за три сезона.

На данный момент команда занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата страны с 29 очками.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» и «Челси» опасаются исключения из АПЛ за многочисленные нарушения финансового фейр-плей.

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