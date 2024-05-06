Черчесов назвал самых талантливых футболистов, с которыми он работал

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов назвал имена самых талантливых футболистов, которых он тренировал.

«Я бы сказал так: Вальбуэна в «Динамо». Из российских футболистов… Жирков, допустим. Головин? Можно какие‑то параллели с Вальбуэна провести», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Французский футболист Матьё Вальбуэна играл в московском клубе с 2014 по 2015 год. Всего за команду он провёл 40 матчей, забил шесть мячей и сделал 17 результативных передач.

Ранее Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном назначении в «Спартак».