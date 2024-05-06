Вяльбе: я бы уже давно нажала на все кнопки, чтобы прямо по центру Лондона и все сидели тихо

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) высказалась о терпении президента РФ Владимира Путина.

«Всё время говорю: «Сколько у человека сил и терпения!» Я бы уже давно нажала на все кнопки, чтобы прямо по центру Лондона уже что-то проехалось и все наконец-то сели и сидели тихо», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Она добавила, что президент, скорее всего, тоже устал от вранья и поведения западных политиков, но у него ни один мускул не дёрнулся, слишком много терпения.

Напомним, что многие спортивные федерации отстранили российских атлетов от международных турниров из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Вяльбе назвала президента России Путина настоящим мужчиной.