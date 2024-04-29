Третьяк: Бобровский стал одним из лучших вратарей в мире, он в прекрасной форме

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался об игре российского голкипера «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского.

«Бобровский — один из лучших вратарей в мире. Иногда переписываюсь с ним, поздравляю его. То, что он сейчас творит… Он в прекрасной форме. 70% успеха клуба принадлежат Бобровскому. У них хорошая команда, но Сергей цементирует защиту», — приводит слова Третьяка РИА Новости.

Помимо Бобровского, в финальный список номинантов были выбраны американцы Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс» и Тэтчер Демко из «Ванкувер Кэнакс».

Бобровский может стать трёхкратным обладателем трофея (2013, 2017).

В нынешнем сезоне Бобровский выходил на лёд в 58 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых одержал 36 побед.

Ранее сообщалось, что в «Виннипеге» молятся за здоровье Наместникова.