Капризов стал третьим россиянином с 90 и более очками в этом сезоне НХЛ
Встреча проходила на стадионе «Болл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе «Уайлд» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Кирилл Капризов, который преодолел отметку в 90 набранных очков в текущем сезоне.
26-летний форвард стал третьим россиянином, сумевшим покорить подобный рубеж в текущей регулярке: до него это получилось у Никиты Кучерова и Артемия Панарина.
Капризов набрал 90 (42 + 48) очков по системе «гол + пас» в 71 матче регулярного чемпионата.