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Капризов стал третьим россиянином с 90 и более очками в этом сезоне НХЛ

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«Колорадо Эвеланш» обыграл «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Болл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе «Уайлд» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Кирилл Капризов, который преодолел отметку в 90 набранных очков в текущем сезоне.

26-летний форвард стал третьим россиянином, сумевшим покорить подобный рубеж в текущей регулярке: до него это получилось у Никиты Кучерова и Артемия Панарина. 

Капризов набрал 90 (42 + 48) очков по системе «гол + пас» в 71 матче регулярного чемпионата.

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