Галактионов — о победе над «Ахматом»: важно было сбросить отрицательный психологический фон
- РИА Новости
«Это был очень важный матч. Эмоционально и психологически он получился немного нервозным. Нельзя было терять простые мячи. После серии без побед очень важно было сбросить с себя отрицательный психологический фон», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».
Встреча завершилась победой железнодорожников со счётом 2:0.
Москвичи занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.
Ранее Юрий Нагорных высказался о кредите доверия Галактионову.