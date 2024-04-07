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Галактионов — о победе над «Ахматом»: важно было сбросить отрицательный психологический фон

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 23-го тура РПЛ.
Галактионов — о победе над «Ахматом»: важно было сбросить отрицательный психологический фон
  • РИА Новости

«Это был очень важный матч. Эмоционально и психологически он получился немного нервозным. Нельзя было терять простые мячи. После серии без побед очень важно было сбросить с себя отрицательный психологический фон», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Встреча завершилась победой железнодорожников со счётом 2:0.

Москвичи занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.

Ранее Юрий Нагорных высказался о кредите доверия Галактионову.

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