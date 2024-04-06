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Нагорных: у Галактионова есть кредит доверия в «Локомотиве»

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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о кредите доверия к главному тренеру Михаилу Галактионову.
Нагорных: у Галактионова есть кредит доверия в «Локомотиве»
  • РИА Новости

«Да, кредит доверия есть. Я неоднократно говорил об этом и буду повторять, что это один из самых перспективных и грамотных тренеров в нашем футболе», — цитирует Нагорных РИА Новости.

Напомним, что «Урал» одержал победу над «Локомотивом» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу. Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Позже главный тренер столичного клуба Михаил Галактионов заявил, что будет инициировать встречу с руководством «Локомотива» после вылета из Кубка России.

Ранее Нагорных высказался о возможном уходе Галактионова с поста главного тренера столичного клуба.

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