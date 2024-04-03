Галактионов заявил, что будет инициировать встречу с руководством «Локомотива» после вылета из Кубка России
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«Если мы за последние пять матчей набираем два очка, значит, что‑то идёт не так. Безусловно, мы не на то рассчитывали. Задачу мы не решили, и это — ответственность тренера. Буду инициировать встречу с руководством — как жить дальше», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».
Напомним, что «Урал» одержал победу над «Локомотивом» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу.
Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу екатеринбургского клуба.
В составе «Урала» отличился Эммерсон (седьмая минута).
Таким образом, подопечные Виктора Гончаренко вышли в 1/2 финала Пути регионов. «Локомотив» покинул турнир.
Ранее сообщалось, что «Ростов» победил «Химки» по пенальти и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России.