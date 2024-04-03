Галактионов заявил, что будет инициировать встречу с руководством «Локомотива» после вылета из Кубка России

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил, что выступит инициатором касательно встречи с руководством столичного клуба.

«Если мы за последние пять матчей набираем два очка, значит, что‑то идёт не так. Безусловно, мы не на то рассчитывали. Задачу мы не решили, и это — ответственность тренера. Буду инициировать встречу с руководством — как жить дальше», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Напомним, что «Урал» одержал победу над «Локомотивом» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу.

Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу екатеринбургского клуба.

В составе «Урала» отличился Эммерсон (седьмая минута).

Таким образом, подопечные Виктора Гончаренко вышли в 1/2 финала Пути регионов. «Локомотив» покинул турнир.

Ранее сообщалось, что «Ростов» победил «Химки» по пенальти и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России.