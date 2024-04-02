«Ростов» победил «Химки» по пенальти и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась в основное время со счётом 0:0. После финального свистка красные карточки получили главный тренер ростовского клуба Валерий Карпин и его помощник Виктор Онопко.
В серии пенальти сильнее оказались подопечные Карпина (7:6).
Таким образом, «Ростов» проходит в следующий этап. «Химки» покинули турнир.
Ранее «Динамо» победило «СКА-Хабаровск» и вышло в 1/2 финала Пути регионов Кубка России.