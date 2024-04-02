«Динамо» победило «СКА-Хабаровск» и вышло в 1/2 финала Пути Регионов Кубка России
Встреча проходила на стадионе «Кировец» и завершилась со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.
В составе «Динамо» отличились Вячеслав Грулёв (12-я) и Фабиан Бальбуэна (74-я). У «СКА-Хабаровск» мяч забил Альбек Гонгапшев (69-я).
Таким образом, подопечные Марцела Лички вышли в 1/2 финала Пути Регионов. «СКА-Хабаровск» покинул турнир.
Ранее сообщалось, что фанаты «Зенита» почтят память жертв теракта в «Крокусе» на матче со «Спартаком».