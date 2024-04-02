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«Динамо» победило «СКА-Хабаровск» и вышло в 1/2 финала Пути Регионов Кубка России

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«Динамо» одержало победу над «СКА-Хабаровск» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу.

Встреча проходила на стадионе «Кировец» и завершилась со счётом 2:1 в пользу столичного клуба. 

В составе «Динамо» отличились Вячеслав Грулёв (12-я) и Фабиан Бальбуэна (74-я). У «СКА-Хабаровск» мяч забил Альбек Гонгапшев (69-я).

Таким образом, подопечные Марцела Лички вышли в 1/2 финала Пути Регионов. «СКА-Хабаровск» покинул турнир.

Ранее сообщалось, что фанаты «Зенита» почтят память жертв теракта в «Крокусе» на матче со «Спартаком».

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