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Фанаты «Зенита» почтят память жертв теракта в «Крокусе» на матче со «Спартаком»

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Болельщики санкт-петербургского «Зенита» почтят память жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» молчанием до 22-й минуты в матче Пути РПЛ Кубка России по футболу с московским «Спартаком».
Фанаты «Зенита» почтят память жертв теракта в «Крокусе» на матче со «Спартаком»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мы просим не брать с собой выездные баннеры, так как на нашей трибуне будет траурный лицевик», — говорится в заявлении объединения фанатов сине-бело-голубых «Ландскрона».

В сообщении активных фанатов отмечается, что они организованно приедут на место трагических событий и возложат цветы у здания комплекса.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в концертном зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 144 человека.

Ранее сообщалось, что Виктор Гусев и два сотрудника «Крокуса» встретились перед матчем «Динамо» и «Ростова».

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