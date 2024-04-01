Фанаты «Зенита» почтят память жертв теракта в «Крокусе» на матче со «Спартаком»

Болельщики санкт-петербургского «Зенита» почтят память жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» молчанием до 22-й минуты в матче Пути РПЛ Кубка России по футболу с московским «Спартаком».

«Мы просим не брать с собой выездные баннеры, так как на нашей трибуне будет траурный лицевик», — говорится в заявлении объединения фанатов сине-бело-голубых «Ландскрона».

В сообщении активных фанатов отмечается, что они организованно приедут на место трагических событий и возложат цветы у здания комплекса.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в концертном зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 144 человека.

Ранее сообщалось, что Виктор Гусев и два сотрудника «Крокуса» встретились перед матчем «Динамо» и «Ростова».