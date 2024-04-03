Нагорных — о возможной отставке Галактионова из «Локомотива»: кто-то очень торопится
- РИА Новости
«Кто‑то очень торопится. Давайте сегодня выдохнем. Пока ничего больше не комментирую», — цитирует Нагорных «Матч ТВ».
Как сообщает «Чемпионат», руководство «Локомотива» не хочет ухода тренера и будет уговаривать его остаться.
По информации источника, если тренер всё же уйдёт, основные кандидаты ему на замену — Станислав Черчесов и Марко Николич.
Напомним, что «Урал» одержал победу над «Локомотивом» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу. Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Ранее Галактионов заявил, что будет инициировать встречу с руководством «Локомотива» после вылета из Кубка России.