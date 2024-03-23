Российские боксёры сдают кровь для пострадавших во время теракта

В Федерации бокса России сообщили, что спортсмены сдают кровь для пострадавших во время теракта.

«Наши спортсмены уже с раннего утра находятся в пунктах сдачи крови и донорских центрах. В их числе Григорий Дрозд, Софья Очигава, Елена Савельева. Мы убеждены, что сейчас нужно объединиться для взаимной поддержки», — цитирует собеседника ТАСС.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба.

По последним данным Следственного комитета России, погибли 93 человека, число жертв может увеличиться.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Алексей Мазур проведёт поединок за пояс WBA Asia в лёгком весе с Лореном Джафетом из Танзании.