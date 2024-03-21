Мазур в Ярославле проведёт бой за пояс WBA Asia

Российский боксёр Алексей Мазур проведёт поединок за пояс WBA Asia в лёгком весе с Лореном Джафетом из Танзании.

Поединок пройдёт 4 апреля в Ярославле.

Этот десятираундовый бой возглавит турнир «Путь чемпиона», организованный промоутерской компанией Iron & Gloves Promotions при поддержке Федерации бокса России и генерального партнёра букмекерской компании OLIMPBET.

Таким образом, впервые с февраля 2022 года на территории России будет разыгран пояс одной из четырёх ведущих мировых организаций в профессиональном боксе.

Мазур должен был оспорить пояс WBA Asia в лёгком весе ещё 8 марта на турнире в Майкопе в поединке с другим боксёром из Танзании Саиди Мколой. Но африканец по медицинским показателям не смог вылететь в Россию.

Россиянин свой последний поединок по профессионалам провёл в июле 2023-го в Санкт-Петербурге, единогласным решением судей победив аргентинца Карлоса Даниеля Кордобу.

В со-главном событии шоу встретятся Георгий Челохсаев и Евгений Павко. Эти боксёры уже сходились на ринге в ноябре 2017-го в поединке за вакантный пояс чемпиона России, когда техническим нокаутом в десятом раунде победил Челохсаев.

Ранее сообщалось, что в IBA обвинили МОК во вмешательстве в дела спортивных федераций.