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В IBA обвинили МОК во вмешательстве в дела спортивных федераций

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Международная ассоциация бокса (IBA) обвинила Международный олимпийский комитет во вмешательстве в дела спортивных федераций.
В IBA обвинили МОК во вмешательстве в дела спортивных федераций
  • Gettyimages.ru

«Своими заявлениями правящая элита МОК постоянно вмешивается в дела IBA и других международных спортивных федераций, нарушая принципы собственной Олимпийской хартии. Важно отметить, что решения МОК политизированы и противоречат основным принципам любой спортивной организации», — говорится в заявлении.

В организации отметили, что явная цель МОК — уничтожить IBA.

В 2019 году МОК отозвал признание IBA. В июне 2023 года МОК принял рекомендацию своего исполкома не возвращать признание ассоциации, так как она не выполнила необходимые условия.

В апреле 2023 года Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в Международной ассоциации бокса (IBA). Великобритания и США создали альтернативную федерацию (World Boxing). Позже их поддержали Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция.

Ранее сообщалось, что IBA не будет связана с Олимпиадой-2028, если бокс будет включён в программу Игр.

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