Олимпийский чемпион Белявский заявил, что проголосует за Путина на выборах президента

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский высказался о предстоящих президентских выборах в России.

«Я специально перенёс участок для голосования в Сочи. 17 марта после окончания чемпионата я со всей семьёй схожу проголосовать. Ни секунду не сомневался в своём выборе: голос отдам действующему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Он любит спорт, поддерживает его, сам им занимается», — сказал спортсмен в разговоре с Metaratings.ru

32-летний Белявский выиграл золотую медаль ОИ-2020 в командном многоборье. Также россиянин является вице-чемпионом и обладателем бронзовой медали Олимпийских игр.



Выборы президент РФ пройдут с 15 по 17 марта.



Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что полузащитник клуба Клаудиньо будет голосовать на выборах президента России.