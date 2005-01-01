Чакаревич: в отеле Казани подают чак-чак и на завтрак, и на обед, и на ужин

Баскетболист команды Partizan Esports Марко Чакаревич рассказал, удалось ли ему попробовать чак-чак (национальный татарский десерт) по приезде на Игры Будущего в Казань.

«Как только мы приехали в Казань, нас сразу же им угостили. Мне чак-чак очень понравился. Честно говоря, удивило, насколько его тут много. В каждом магазине можно увидеть сразу несколько видов этого лакомства. Да и в отеле нам его подают и на завтрак, и на обед, и на ужин. В моей команде чак-чак всем пришёлся по вкусу. Пусть я не сладкоежка, но оценил его по достоинству», — сказал он RT.

Полностью интервью Чакаревича читайте на сайте RT.

Ранее Чакаревич ответил на вопрос, умел ли он играть на приставке до поездки на Игры Будущего в Казань.