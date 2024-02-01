Чакаревич: перед Играми Будущего фактически впервые взял джойстик

Баскетболист команды Partizan Esports Марко Чакаревич ответил на вопрос, умел ли он играть на приставке до поездки на Игры Будущего в Казань.

«Знаете, я фанат футбольной серии PES и в ней достаточно хорош. Рублюсь с удовольствием. А до симуляторов по другим видам спорта руки даже не доходили. Фактически впервые взял джойстик. Пробовал провести несколько матчей в баскетбол, но получилось немногое. Понял, что не моё. Слава богу, у нас есть ребята — профессионалы в этой области. А я лучше буду демонстрировать мастерство на паркете», — заявил он.

Полностью интервью Чакаревича читайте на сайте RT.

Ранее Чакаревич признался, что ради Игр Будущего решил продолжить карьеру.