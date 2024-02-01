Баскетболист Чакаревич признался, что ради Игр Будущего решил продолжить карьеру

Баскетболист команды Partizan Esports Марко Чакаревич подтвердил, что ради Игр Будущего он отложил завершение карьеры.

«Это так. Когда позвали попробовать себя в фиджитал-баскетболе, я уже остался без команды. Но продолжал упорные тренировки и работал для себя. Параллельно всё-таки закрадывались мысли о смене сферы деятельности. Однако, чтобы достойно выступить сначала на отборочном этапе, а потом и на Играх Будущего, отложил это решение», — сказал он RT.

Полностью интервью Чакаревича читайте на сайте RT.

Ранее Умар Кремлёв рассказал о создании компьютерной боксёрской игры.