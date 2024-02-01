Кремлёв: UFC 5 покажется картриджем от Dendy по сравнению с нашей компьютерной игрой

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв рассказал о создании компьютерной боксёрской игры.

«Мы сейчас занимаемся разработкой своей компьютерной игры. Она обязательно попадёт в программу Игр Будущего. Эта игра просто взорвёт виртуальный мир, она будет гораздо сильнее UFC 5. Скажу больше, UFC 5 покажется картриджем от Dendy по сравнению с тем, что мы готовим. Российские игры появятся в ближайшее время и будут гораздо сильнее американских, потому что сильнейшие разработчики в мире — это россияне и белорусы», — заявил Кремлёв.

Ранее сообщалось, что первый парад спортсменов на Красной площади планируют провести в августе.