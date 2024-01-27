Дементьев обвинил МОК в разрушении идей олимпийского движения

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев высказался о позиции Международного олимпийского комитета (МОК) касательно допуска российских спортсменов.

«Условия неправильные, в Олимпийской хартии говорится о соревнованиях на спортивных аренах, а не о политике. МОК не имеет права так ставить условия для спортсменов, у всех должны быть одинаковые шансы выйти на старт. С учётом сегодняшней ситуации идеи олимпийского движения утрачены», — цитирует Дементьева ТАСС.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее Цзю раскритиковал новые условия допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в летней Олимпиаде 2024 года.