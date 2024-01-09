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Тедеско: у «Спартака» есть всё, чтобы выиграть РПЛ

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Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, ныне возглавляющий сборную Бельгии, оценил шансы красно-белых на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Тедеско: у «Спартака» есть всё, чтобы выиграть РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander

«С той командой, которая сейчас есть, «Спартак» может справиться с любым соперником. Соболев и Промес забивают голы, скамейка очень качественная. Почему бы не стать чемпионом? Для этого всё есть», — цитирует Тедеско «СЭ».

Немецкий специалист работал в московском клубе с 2019 по 2021 год. Под его руководством команда завоевала серебро РПЛ в сезоне-2020/21.

В настоящий момент Тедеско возглавляет сборную Бельгии, которую вывел на чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее Дмитрий Аленичев заявил, что с таким составом «Спартак» должен бороться минимум за тройку в РПЛ.

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